No Paraná, Veterano Nenê marca e Juventude vence Athletico

Nenê, aos 43 anos, segue fazendo das suas com a camisa do Juventude. Neste domingo (18/8) pela 23ª rodada do Brasileirão, fez um dos gols da vitória do seu time sobre o Athletico, fora de casa, na Ligga Arena. O mais velho jogador a fazer gol na elite do Brasileiro abriu o placar. Nikão empatou opara o time da casa ainda no primeiro tempo. Contudo, Yan Souto, na etapa final, fez o gol da vitória do time visitante,

O Juventude chega aos 28 pontos. Assim, se consolida no meio da tabela da Série A. O Athletico está um pouco melhor, com 29 pontos. E menos um jogo do que o rival. Entretanto, o time paranaense vive momento de baixa: nos últimos quatro jogos que fez em casa pela competição, perdeu três e empatou um.

Nenê põe Juventude na frente; mas Athletico e empata

Em casa e diante de sua torcida foi bem mais ofensivo. Tanto que nos primeiros 25 minutos teve quatro chances claras, com Nikão (um voleio e, depois, um chute no travessão), Julimar e João Cruz. O Juventude só foi ao ataque aos 29 minutos. Mas fez o gol. Nenê aproveitou confusão na área e aproveitou para abrir o placar. O resultado era injusto para o time da casa. Mas, aos 38, veio o empate. Nikão recebeu na entrada da área, limpou e, desta vez, mandou no fundo do gol. E quase veio a virada em seguida. Mas Leo Godoy finalizou mal.

Gaúchos garantem os três pontos

Logo no primeiro minuto, Zapelli obrigou o goleiro Gabriel a fazer grande defesa. Mas a resposta do Juventude veio em seguida, quando Edson Carioca teve tudo para marcar, mas pegou mal na bola, que saiu. O equilíbrio era marcante. Mas, aos 21, após falta cobrada por Marcelinho, Yan Souto cabeceou. A bola era de fácil defesa para Leo Linck, mas ele escorregou, prendeu o pé e a bola entrou. Juventude 2 a 1. Para piorar, o goleiro se machucou na jogada. Teve de sair, para a entrada de Mycael. Na reta final, chances para dos dois times. O Furacão, nervoso nos arremates e o Juventude, nos contra-ataques, parando na defesa de Mycael.

ATHLETICO-PR 1X2 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 23ª Rodada

Data: 18/8/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 22.926

Renda: R$ 649.685,00

ATHLETICO: Léo Link (Mycael, 23’/2ºT); Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Fernando; Gabriel, João Cruz (Christian, 12’/2ºT) e Zappeli; Nikão (Mastriani, 20’/2ºT), Di Yorio (Cuello, 20’/2ºT) e Julimar (Cannobio, 12’/2ºT) Técnico: Martín Varini

JUVENTUDE: Gabriel; Yan Souto (Abner, 36’/2ºT), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Thiaguinho (Dudu Vieira, 16’/2ºT), Jadson (Luis Oyama, 27’/2ºT) e Nenê (Mandaca, 16’/2ºT); Marcelinho, Erick Farias (Edson Carioca, Intervalo) e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura

Gols: Nenê, 29’/1ºT (0-1); Nikão, 38’/1ºT (1-1). Yan Souto, 21’/2ºT (1-2)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões Amarelos: Gamarra . Gabriel, Christian(ATH); Jadson, Alan Ruchel (JUV)

