Matheus Martins celebra noite especial em vitória do Botafogo

O atacante Matheus Martins, de 21 anos, viveu uma noite especial no Nilton Santos. O jovem entrou no segundo tempo e marcou seus dois primeiros gols pelo Botafogo na goleada por 4 a 1 no clássico contra o Flamengo. O atacante já vislumbrava a possibilidade de uma vitória elástica, que acabou ocorrendo no Nilton Santos.

“Estou muito feliz, pelo início que estou tendo, pelos dois gols. Estávamos muito bem, então eu tinha certeza que a gente iria conseguir ampliar o placar. Então, fico muito feliz por ter conseguido ajudar o Botafogo em uma partida importante”, afirmou.

O placar contra o maior rival servirá como motivação para o Botafogo na partida contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela Libertadores. O Alvinegro joga por um empate para se classificar para as quartas de final.

“Dá um incentivo para chegar bem na quarta. Sabemos que será um jogo difícil contra o Palmeiras, mas iremos trabalhar direitinho para chegar e conseguir essa classificação que é importante para nós”, disse.

Com a vitória, o Botafogo vai a 46 pontos e tira a liderança do Fortaleza, que foi a 45 no último sábado. Agora, o time foca no duelo na quarta-feira contra o Palmeiras, às 21h30 no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Libertadores.

