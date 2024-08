Rossi admite cansaço após goleada sofrida pelo Flamengo

Na noite deste domingo, o Flamengo foi goleado no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Rossi, foi o grande personagem do rubro-negro, fazendo boas defesas e também defendendo um pênalti. Na saída do gramado, o goleiro desabafou sobre essas questões físicas.

“Eles tiverem um dia a mais de descanso. Eles jogaram na quarta e nós jogamos na quinta. Eu acho que nesse segundo tempo, nos últimos 30 minutos do jogo, a gente estava mais cansado que eles”, disse o arqueiro.

Ainda fez uma ressalva que apesar da derrota, faltam muitos jogos. Além disso, o goleiro disse que clube tem um jogo a menos ainda e acredita na busca pelo título.

“A gente tem um jogo a menos que dá para recuperar os pontos perdidos no dia de hoje, falta muito jogo pela frente e a gente tem que seguir pensando na frente e temos mais uma final na Bolívia quinta-feira.” Completa o argentino.

O Flamengo, inclusive, muda a chave de competição e foca no duelo de volta da Libertadores contra o Bolívar na altitude de La Paz.

“Se hoje perdemos o clássico, na quinta já temos uma final. Amanhã já temos que pensar no jogo de quinta, preparar da melhor maneira, que vai ser um jogo muito duro e muito difícil na altitude.” Ressalta o goleiro Rossi.

O Rubro-Negro, aliás, volta a campo na próxima quinta-feira contra o Bolívar às 21h30 em La Paz, na Bolívia, com uma altitude 3.600 metros a nível do mar. Jogo, aliás, vale a classificação para as quartas da Libertadores.

