Auxiliar reclama da arbitragem e diz que São Paulo podia ter vencido clássico

O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (18), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já Zubeldía estava suspenso no clássico. E o argentino deixou o gramado na bronca com a arbitragem de Raphael Claus.

Cuberas não concordou com a expulsão de Luciano. O atacante tomou o amarelo na comemoração do gol, após chutar a bandeira de escanteio. Nos minutos finais, ele recebeu nova advertência após falta em Felipe Anderson e foi expulso. De acordo com o auxiliar, o São Paulo poderia ter vencido o jogo se não tivesse perdido o camisa 10.

“Por que deram o primeiro cartão? Na Inglaterra, na Europa, festejam assim e não se leva cartão. Ele faz como mandante ou visitante. Não agride ninguém. Achamos exagerado, não machucou ninguém, ele faz isso como mandante, não creio que seja para cartão. Acho que quando melhor estávamos tivemos a expulsão. Nos dava a sensação de que podíamos ganhar. Lamentavelmente não pudemos”, reclamou o auxiliar.

Auxiliar do São Paulo explica time misto no clássico

Além disso, o São Paulo entrou em campo com um time misto. Apenas Rafael, Arboleda, Bobadilla e Ferreira, dos titulares, começaram o embate. Na reta final, Calleri, Luciano, Lucas, Luiz Gustavo e Alan Franco entraram. Maxi Cuberas explicou a estratégia.

Chegamos com um dia a menos de recuperação, depois do esforço do Uruguai, não se podia recuperar em menos de 72 horas, por isso colocamos quem estava em melhor condição física. A equipe fez um bom jogo, onde tivemos opções de gols, perdemos Patryck, que se recupere bem, tivemos a lesão do Ferreira. A equipe buscou situações, foi um jogo parelho, por isso levamos essa bronca, pelo esforço que fizemos. Foi resistindo às situações que se apresentaram, algumas que não entendemos, mas não quero falar do juiz. Por sorte teve o VAR. Mas lamentavelmente perdemos. Fica uma bronca pelo esforço dos jogadores para essa partida.

