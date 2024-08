Súmula registra outros dois jogadores expulsos no Choque-Rei

A partida entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo (18), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, terminou com os ânimos aflorados. O jogo, que por si só já carregava muita tensão, se transformou em um ”campo de batalha” após o apito final. Jogadores das duas equipes se desentenderam no vestiário. Nesta segunda (19), a CBF divulgou a súmula feita pelo árbitro da partida, Raphael Claus, mostrando que expulsou outros dois jogadores após o embate.

Depois de tudo que aconteceu no campo, assim que Raphael Claus apitou o fim de jogo houve início de uma confusão. De acordo com a súmula, gandulas do Palmeiras provocaram os jogadores do São Paulo após o apito final, que iniciaram uma confusão. Os atletas do Verdão entraram para proteger os funcionários, e os seguranças se juntaram, tentando separar as delegações, mas a briga chegou no vestiário.

Raphael Claus ficou no gramado e observou tudo através do VAR. Na súmula, o árbitro escreveu que: ”constatou uma conduta violenta do jogador N°8, Sr José Rafael Vivian (Zé Rafael) da equipe SE Palmeiras, agarrando o pescoço do Sr Rodrigo Nestor Bertalia, N°11 da equipe do São Paulo FC, que revidou com um soco no rosto de seu adversário citado acima”.

Claus também afirma que Zé Rafael e Rodrigo Nestor não receberam o cartão vermelho por já estarem no vestiário, mas acabaram expulsos por conta da confusão. Assim, os dois desfalcam suas equipes na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Súmula mostra outras advertências no Choque-Rei

Aliás, ainda na súmula, o árbitro da partida relatou outras confusões. Claus realmente entregou o primeiro cartão amarelo para Luciano por ter ”chutado a bandeira de escanteio”. Ainda na comemoração do gol são-paulino, foi registrado que alguns objetos foram atirados para dentro de campo, como sacos de pipocas, copos plásticos de água e um tênis.

Além disso, o juiz registrou que o diretor do Palmeiras, Anderson Barros, abordou a equipe de arbitragem e disse: ”Claus, qual o seu problema com a nossa comissão técnica? Se você tem problema, é melhor não apitar mais. Você é tendencioso.”

Este foi mais um capítulo de uma rivalidade que só vem crescendo nos últimos anos. Agora, as equipes viram a chave e pensam na Libertadores. O Palmeiras tem o Botafogo pela frente, enquanto o São Paulo encara o Nacional-URU. Se as duas equipes avançarem, voltam a se reencontrar nas quartas de final da competição continental.

