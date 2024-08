Sporting, de Portugal, entra na briga pela contratação de Vitor Roque

Mesmo com o interesse do Porto, o rival Sporting pode ser o destino do brasileiro Vitor Roque, que atualmente defende as cores do Barcelona. Afinal, o clube português se aproximou da faixa dos 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), de acordo com os jornais espanhóis “As” e “Sport”, além do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

Dessa forma, o clube fez uma proposta em torno de €20 milhões (R$ 121 milhões) fixos mais €10 milhões (R$ 60 milhões) em bônus, e já conversa com o diretor esportivo do Barcelona, Deco. Os valores, aliás, atendem o que os catalães querem para liberar o atleta.

Ainda segundo o “As” e o “Sport”, o Sporting está disposto a incluir uma cláusula de recompra para o Barcelona e só falta o acerto com Vitor Roque para finalizar o negócio.

Para a temporada 2024/25, o clube pretende reforçar o setor ofensivo, que conta com o sueco Gyökeres, artilheiro do Campeonato Português na temporada passada. Além de focar em Vitor Roque, os Leões também miram a contratação de Ioannidis, do Panathinaikos.

Na temporada passada, o jogador brasileiro disputou apenas 16 jogos, sendo 14 como reserva, e marcando dois gols. Ele esperava ter mais chances com a chegada do técnico Hansi Flick, mas o Barça informou que pretende negociá-lo. Por outro lado, na última semana, o clube rejeitou uma proposta do Everton, da Inglaterra.

