Botafogo negocia a contratação de Jair, do Santos

O Botafogo definiu seu novo alvo para reforçar o seu sistema defensivo. À procura de um zagueiro há meses, o Glorioso negocia a contratação de Jair Cunha junto ao Santos. O garoto de apenas 19 anos vem chamando a atenção e uma oferta já chegou à diretoria do Peixe. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Vagner Frederico e confirmada pelo Jogada10.

O principal fator para que Jair entrasse na mira do Botafogo é sua pouca idade, mas considerado muito promissor. Ele tem apenas 11 jogos disputados pelo Santos no ano, mas assumiu a titularidade após Joaquim ser vendido para o futebol mexicano. Assim, o jogador vem fazendo dupla com o veterano Gil na Vila Belmiro.

Para o Eagle Football, grupo multiclubes de John Textor, Jair pode acabar se transformando em um grande retorno. O zagueiro iria para o Botafogo em um primeiro momento e, se agradasse, acabar se transferindo para um dos outros clubes europeus comandados pelo empresário americano.

A proposta feita pelo Botafogo gira em torno de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões, na cotação atual). O Santos, por sua vez, ainda analisa a proposta. Afinal, mesmo precisando aumentar seu fluxo nas finanças, o Peixe não deseja perder um jogador importante no sistema defensivo neste momento da temporada. Ainda mais após a saída de Joaquim.

Jair é cria da base do Santos e soma convocações para seleções de base. Ele tem oito jogos pelo Peixe na Série B e acabou sendo titular nas últimas partidas na competição.

