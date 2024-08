Flaco López mostra que pode ser ‘artilheiro decisivo’ no Palmeiras

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (18), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome da partida foi Flaco López, que marcou duas vezes no segundo tempo, sendo o gol da vitória no último minuto da partida. Assim, cresce a expectativa no torcedor palmeirense para que o centroavante engate uma sequência positiva e seja o goleador que a equipe precisa nos momentos importantes.

Flaco López é o grande artilheiro do Palmeiras na temporada, com 18 gols marcados. Ele marcou dez apenas no Campeonato Paulista. Contudo, após o final do Estadual, seu rendimento caiu e foi parar até no banco de reservas. O problema é que seu substituto, Rony, também não conseguiu engatar uma grande sequência. Assim, a dupla vem alternando a titularidade.

Nas últimas partidas, o argentino vem melhorando de desempenho e voltando a balançar as redes. Os dois gols no clássico contra o São Paulo fez com que não recuperasse apenas a confiança em si, mas também dos torcedores, que esperam que ele seja o artilheiro que a equipe sempre precisou nessa temporada.

O ano já é, de longe, o melhor da carreira do argentino. Até então, o que ele mais marcou havia sido em 2021, pelo Lanús, com 14 gols. Pelo Alviverde, em 2022, fez apenas dois, e somou oito na última temporada.

Flaco López quer confirmar bom momento na Libertadores

Agora, com a confiança em dia e vivendo o melhor ano de sua carreira, Flaco López tenta confirmar o bom momento no próximo jogo. O Palmeiras encara o Botafogo, no Allianz Parque, pela Libertadores, precisando vencer por dois gols para avançar direto para as quartas de final. Assim, cresce a expectativa por mais gols do grande artilheiro da temporada alviverde.

