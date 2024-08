Italiano: Atalanta goleia Lecce e assume liderança

A Atalanta deu uma boa resposta para os seus torcedores em sua estreia no Campeonato Italiano 2024/25. Depois de perder a Supercopa da Europa para o Real Madrid, a equipe goleou o Lecce por 4 a 0, nesta segunda-feira (19), e assumiu o topo da tabela. Além disso, o time comandado por Gasperini contou com o brilho dos reforços Brescianini e Retegui, cada um com dois gols marcados.

Brescianini, ex-Frosinone, abriu o placar aos 35 minutos e fechou a goleada aos 66, ambos com assistência de Pasalic. Por outro lado, Retegui, ex-Genoa, marcou no final do primeiro tempo, após passe de Ruggeri, e converteu um pênalti no início da segunda etapa.

Dessa maneira, a atual campeã da Liga Europa lidera a Serie A pelo saldo de gols, empatada em pontos com Verona e Lazio. No entanto, ainda resta o duelo da Juventus diante do Como na partida de encerramento da primeira rodada, que já teve seis empates em nove jogos.

1ª rodada do Campeonato Italiano

Sábado (17/8)

Genoa 2×2 Inter de Milão

Parma 1×1 Fiorentina

Milan 2×2 Torino

Empoli 0x0 Monza

Domingo (18/8)

Verona 3×0 Napoli

Bologna 1×1 Udinese

Cagliari 0x0 Roma

Lazio 3×1 Venezia

Lecce 0x4 Atalanta

Juventus x Como – 15h45

