Palmeiras pode ter o reforço de Mayke para jogo com o Botafogo

O Palmeiras iniciou, nesta segunda-feira (19), a preparação para o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo, que será realizado na próxima quarta (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A equipe do técnico Abel Ferreira chega para o duelo mais leve, após vitória sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

A novidade da reapresentação dos jogadores ficou por conta do lateral-direito Mayke. O jogador participou de parte do treino após se recuperar de dores na panturrilha direita. Assim, pode ser reforço da comissão técnica para o duelo decisivo contra os cariocas. Por outro lado, Dudu segue em recondicionamento físico e não deve ter condições de entrar em campo.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do São Paulo, no Allianz Parque, no domingo, fizeram atividades regenerativas. O restante dos jogadores participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas no campo da Academia de Futebol.

Para o jogo pela Libertadores, Abel Ferreira terá a volta de Richard Ríos, que não atuou no jogo de ida por estar suspenso. Dessa maneira, a dúvida no Alviverde fica por conta do esquema tático que será utilizado por Abel. Afinal, contra o São Paulo, o treinador não pôde contar com Murilo, que foi expulso na rodada anterior contra o Flamengo, e usou Vitor Reis e Gustavo Gómez como titulares.

O treinador ainda terá o treino desta terça-feira para definir o time que vai a campo enfrentar o Botafogo. O Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar na Libertadores. Triunfo por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

