Do estilo de jogo às ações comunitárias: quem é Lawrence, noiva de Marta

Depois de se consolidar como maior nome da história do futebol feminino, Marta agora também estabilizou sua vida amorosa. Nesta segunda-feira (19), a craque da Seleção Brasileira anunciou que está noiva de Carrie Lawrence, com quem vive um romance há dois anos. Mas quem é a companheira de equipe que conquistou o coração da brasileira? O Jogada 10 responde.

Marta assumiu seu relacionamento com Lawrence nas redes sociais no dia 24 de junho de 2022. Meses antes, a brasileira estava noiva de Toni Deion, também companheira de clube. No entanto, apesar do atual namoro ter dois anos, o casal joga junto no Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2020.

A oficialização do noivado ocorreu através de uma publicação nas redes sociais. Marta e Carrie celebraram o pedido com uma festa na cobertura de um prédio e reunidas com familiares.

Quem é Carrie Lawrence

Carrie iniciou sua trajetória no futebol universitário pela UCF (Universidade Central da Flórida). Como jogadora, Lawrence se destaca pela versatilidade em posições defensivas, velocidade e habilidade de marcar de perto suas adversárias. Também tem cruzamentos precisos como uma de suas principais características dentro da equipe.

Mas nem só de futebol vive Lawrence. Ela nunca deixou de valorizar a educação e tem formação em Comunicação e Ciências da Mídia, pela UCF. Além disso, Carrie se envolve ativamente em ações comunitárias. Embora não haja informações específicas sobre seus projetos sociais, sabe-se que a atleta se dedica ao empoderamento feminino no esporte, promoção de igualdade de gênero e apoio a causas locais.

Marta

A maior medalhista do futebol brasileiro anunciou sua aposentadoria do esporte e fechou a passagem pela Seleção com a prata em Paris 2024. A rainha, como Marta é reconhecida, levou seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo para casa e tornou-se o principal nome da modalidade.

A rainha Marta se despediu da Seleção após participar de cinco olimpíadas, sagrar-se bi campeã dos Jogos Pan-Americanos e tricampeã da Copa América. Conquistou, ainda, três medalhas de prata em Jogos Olímpicos – 2004, 2008 e 2024.

Assim como a noiva, Marta também se envolve em projetos sociais fora das quatro linhas. A brasileira se tornou embaixadora da ONU Mulheres e trabalha ativamente pela igualdade de gênero e empoderamento feminino ao redor do mundo.

