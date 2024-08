Cadeiras no Nilton Santos são danificadas; Botafogo vai mandar conta para o Flamengo

Além dos torcedores rubro-negros, o Estádio Nilton Santos também sofreu com a goleada do Botafogo no clássico em cima do Flamengo por 4 a 1, neste domingo (18) pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, dezenas de cadeiras foram danificadas pela torcida do adversário.

Dessa forma, o Alvinegro contabiliza quantas cadeiras sofreram o estrago para, portanto, saber qual foi o prejuízo. No entanto, quem vai arcar com o valor será o Flamengo, uma vez que o Botafogo vai mandar a conta para a diretoria rubro-negra. Um torcedor do Flamengo postou nas redes sociais imagens de como ficou o setor destinado à torcida visitante.

Além da goleada em um clássico, essa foi a primeira partida no ano em que o Flamengo levou quatro gols. Ou seja, também teve prejuízo dentro de campo. E mais ainda: o meia Arrascaeta, um dos principais jogadores do elenco, sentiu logo no início do jogo e precisou deixar o campo. A equipe de Tite já tem desfalques como Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Gabigol.

Além da depredação no estádio, o ‘Uol’ informou que também houve briga entre os torcedores flamenguistas e que pelo menos um deles foi detido após o confronto.

Botafogo e Flamengo no Brasileirão

Nos dois jogos no Brasileirão deste ano, o Botafogo venceu as duas partidas. No primeiro turno, no Maracanã, o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Savarino e Luiz Henrique, pela quarta rodada. Dessa forma, foram seis pontos ganhos em cima do Rubro-Negro no confronto direto pela liderança do Brasileirão.

Atualmente, o Botafogo é o líder do campeonato com 46 pontos. Por outro lado, o Flamengo está na quarta colocação, com 41 – e uma partida a menos.

