Atlético confirma mudança de local para o jogo contra o Fluminense: será no Mineirão

O Atlético confirmou que o jogo contra o Fluminense, marcado para sábado, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, acontecerá no Mineirão. A decisão foi anunciada na tarde desta segunda-feira (19).

Nesta manhã, a diretoria do Atlético reuniu-se para discutir vários assuntos, com foco principal no estado do gramado da Arena MRV. Diante dos problemas e das reclamações dos jogadores, o clube decidiu mudar de estádio.

A estratégia é realizar alguns jogos no Mineirão até que o gramado da Arena MRV receba as devidas melhorias e um período de descanso.

A mudança de local, afinal, atende às reclamações dos atletas. Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, os jogadores pediram à diretoria a troca de estádio até que a situação do gramado seja resolvida. Assim, após o jogo contra o Cuiabá, Paulinho criticou o gramado da Arena MRV.

“Infelizmente, temos que lidar com essa situação. Precisamos resolver o problema do gramado para melhorar nosso desempenho. Talvez seja necessário considerar a troca de estádio. O Independência e o Mineirão poderiam nos ajudar mais do que a Arena tem ajudado atualmente”, afirmou o atacante.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.