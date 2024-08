Venda de Alexsander pode entrar em lista seleta no Fluminense

A iminente venda de Alexsander ao Al-Ahli (SAU) pode entrar numa importante lista no Fluminense. Isso porque o jogador está sendo negociado com o time saudita por valores que chegam na casa dos R$ 54 milhões, segundo o portal “ge”.

Sendo assim, caso confirmada sua saída, Alexsander seria a terceira maior venda da história do Flu. Ele ficaria atrás apenas de Kayky, vendido ao grupo City por R$ 66,5 milhões, em 2021, e Luiz Henrique, negociado com o Betis em 2022 por cerca de R$ 72 milhões (entre valores fixos e bônus).

A provável saída do volante garante, dessa forma, valores maiores do que as vendas de João Pedro (ao Watford por R$ 46 milhões), Gerson (a Roma, por R$ 45 milhões) e Pedro (a Fiorentina, por R$ 36,5 milhões).

Alexsander é cria de xerém e estreou profissionalmente em 2022, atuando em três partidas neste ano em particular. Em 2023, começou a de destacar entre os profissionais e ficou visado por conta do gol e grande atuação na goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, na conquista do bicampeonato carioca.

O volante, porém, sofreu com lesões no período e não conseguiu engrenar sequências de jogos. Ao todo, são 64 partidas, com dois gols e três assistências.

Confira as vendas mais caras da história do Fluminense

Luiz Henrique (Betis) – R$ 72 milhões

Kayky (Grupo City) – R$ 66,5 milhões

Alexsander (Al-Ahli)* – R$ 54 milhões

João Pedro (Watford) – R$ 46 milhões

Gerson (Roma) – R$ 45 milhões

*Venda ainda não confirmada

