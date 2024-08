São Paulo denuncia homofobia da torcida do Palmeiras

O São Paulo enviou um ofício à CBF para denunciar cantos homofóbicos da torcida do Palmeiras durante o clássico no último domingo, no Allianz Parque. A informação inicial foi da TNT Sports.

O Tricolor enviou um vídeo de um torcedor do Palmeiras sendo homofóbico e zombando da situação do lateral Patryck, que caiu no gramado desacordado. Nele, é possível ouvir palmeirenses gritarem “vai para cima delas”. Em outro trecho, pode-se ouvir um torcedor dizer “mais uma bicha morta”.

Na súmula da partida de domingo, de árbitro Raphael Claus, não há menção ao que o São Paulo reclama com base no vídeo à CBF.

Dentro de campo, o clássico terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1. Após a partida, houve confusão em campo que envolveu atletas, dirigentes e seguranças das duas equipes.

Em junho do ano passado, a cúpula Tricolor protocolou a mesma medida contra o Corinthians após cânticos homofóbicos. Na ocasião, o Alvinegro sofreu uma punição com uma partida de portões fechados.

