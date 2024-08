Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Após tropeçarem no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio voltam suas atenções ao jogo de volta das oitavas da Libertadores. Assim, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e definem qual deles irá avançar às quartas do torneio continental. Quem avançar de fase, encara Atlético-MG ou San Lorenzo, da Argentina.

Na partida de ida, a equipe gaúcha venceu por 2 a 1, de virada, e chega ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate para ficar com a vaga. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se vencer por apenas um, o confronto será decidido nos pênaltis.

Onde assistir

O duelo desta terça-feira (20) terá as transmissões da ESPN (canal fechado) e da Disney+ (Serviço de streaming).

Como chega o Fluminense

Depois de cumprir suspensão no Brasileirão, o técnico Mano Menezes volta à beira do campo no duelo de tricolores. Além disso, a equipe carioca contará com os retornos de Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, que também estavam suspensos no sábado (17). Martinelli, por sua vez, teve um edema ósseo, mas treinou no domingo (18), enquanto Ignácio sentiu dores no joelho esquerdo e é dúvida.

Por outro lado, Alexsander está bem perto do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e deve deixar o clube ao longo desta semana O trio Marquinhos, Germán Cano e Marcelo será reavaliado e a presença entre os relacionados depende da última atividade nesta segunda-feira (19).

Como chega o Grêmio

Os comandados de Renato Portaluppi vêm de derrota para o Bahia, no Brasileirão, porém poupou para que os titulares cheguem descansados. Rodrigo Ely, suspenso após expulsão no jogo de ida, é o principal desfalque. Por outro lado, Kannemann tem condições de retornar ao time, enquanto Gustav , que negocia sua saída para o Brentford (ING), estará à disposição.

Vale lembrar que dos oito contratados no meio da temporada, só cinco puderam ser inscritos para as oitavas da Libertadores. Então, ficaram fora o goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Edenilson. Por fim, o lateral-esquerdo Mayk e os volantes Du Queiroz e Milla estão lesionados, enquanto Pepê não está entre os relacionados.

FLUMINENSE x GRÊMIO

Jogo de volta das oitavas de finais da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 20/08/2024, às 19h (horário de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Guga; André, Nonato (Martinelli) e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Pavon e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.