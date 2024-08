Palmeiras emite nota sobre cantos homofóbicos no Choque-Rei

Na noite desta segunda-feira (19), o Palmeiras utilizou a rede social para informar que vai investigar os cantos homofóbicos ecoados no Allianz Parque durante o clássico com o São Paulo, realizado no último domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O canto foi emitido pelo estádio na reta final da primeira etapa. Após lances mais fortes dentro de campo e reclamação com a arbitragem, a torcida do Verdão cantava “Pra cima delas”.

Com receio de sofrer uma punição no STJD, o Palmeiras tomou a frente da situação e garante que vai atrás dos responsáveis por ecoar o canto do Allianz Parque.

Leila Pereira vs torcida

Vale citar, que a diretoria do Palmeiras na imagem de Leila Pereira, tem uma relação conturbada com a torcida, mais precisamente a principal organizada. Antes amigas, as duas partes romperam por desavença de opiniões e, atualmente, contesta as decisões da mandatária.

Além disso, a organizada do Verdão está punida por um mês dos estádios em São Paulo. O motivo é uma briga com a torcida do Flamengo, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Confira a nota do Palmeiras:

A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia toda e qualquer forma de discriminação e tomará as providências cabíveis para identificar, responsabilizar e punir indivíduos e grupos que se manifestaram de forma homofóbica no clássico realizado ontem no Allianz Parque. Nascemos das diferenças, lutamos contra a intolerância para seguir existindo e não aceitamos condutas preconceituosas em nossa casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.