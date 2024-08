Série C: Ferroviária aplica goleada no Volta Redonda e encosta no líder Botafogo SP

A Ferroviária não tomou conhecimento do Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e aplicou uma sonora goleada de 5 a 1. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (19), no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). E valeu pela 18ª rodada da Série C.

Os gols da partida foram marcados por Cássio Gabriel (duas vezes), Vitor Barreto, Juninho e Carlão. Pelo lado do Voltaço, Bruno Barra descontou para o time da cidade do AÇO.

O resultado, aliás, coloca a Ferroviária em terceiro lugar, somando 36 pontos em 18 jogos. Por outro lado, o Volta Redonda ocupa a sexta posição, com 31 pontos conquistados. Ambos os times brigam pelo acesso.

Próximos jogos de Ferroviária e Volta Redonda

Na próxima rodada, o time paulista enfrentará, fora de casa, o líder Botafogo-PB. Já o Voltaço receberá o Figueirense em seus domínios.

Jogos 18ª rodada da Série C

Sábado (17)

Nautico 4 x 1 Ferroviário

Ypiranga 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Floresta 1 x 3 Athletic

Remo 3 x 0 Londrina

Domingo (18)

Figueirense 1 x 1 São José

Caxias 2 x 0 ABC

Confiança 2 x 0 São Bernardo

Aparecidense 0 x 1 CSA

Ferroviária 5 x 1 Volta Redonda

Tombense 1 x 2 Botafogo SP

