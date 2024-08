Presidente do Vitória detona arbitragem do Brasileirão: ‘Vergonha’

O Vitória deixou a zona de rebaixamento, mas ficou com o sentimento amargo após o empate com o Cruzeiro. O Leão chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas a expulsão do zagueiro Neris ainda no primeiro tempo comprometeu a atuação da equipe. Assim, a Raposa reagiu e empatou a partida na etapa final. Entretanto, o segundo gol foi polêmico. Após o jogo, o presidente Fábio Mota fez duras críticas sobre a arbitragem brasileira e cobrou profissionalismo.

Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

“Hoje passou de todos os limites. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira é uma vergonha. Fomos prejudicados contra Botafogo, contra Corinthians e, agora, um escândalo contra Cruzeiro. Não é fácil brigar no Brasileiro. Nós fazemos um esforço fenomenal para jogar de igual para igual contra times com investimentos de mais de R$ 200 milhões. É um absurdo, é vergonhoso. Precisamos clamar pela profissionalização da arbitragem”, disse.

O gol polêmico

O lance em questão ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo. Após a defesa do Vitória afastar um cruzamento, o meia Matheus Henrique ficou com a sobra fora da área, mas dominou a bola com o braço e levou vantagem na jogada (que terminou em gol de Dinenno). O toque foi checado pelo VAR, que validou o tento mesmo assim. O mandatário do time baiano chegou a levantar um questionamento sobre um possível favorecimento para Corinthians e Fluminense, que estão na zona de rebaixamento.

“O árbitro precisa ser profissional. Isso é uma vergonha no Brasil. Todo mundo viu que foi mão e só o árbitro que não viu? É escandaloso, é vergonhoso. Será que o Corinthians e Fluminense precisam disso para não cair? Nós vamos fazer a representação, mas os três pontos não vão voltar, assim como aconteceu em outras ocasiões. No máximo vão falar que estamos certos, mas o prejuízo fica. É vergonhosa a arbitragem do Brasil. Estamos vivendo uma crise histórica no Brasil. Não é um erro só contra o Vitória, tem erros contra todo mundo”, finalizou.

Com o resultado, o Vitória ultrapassou o Corinthians, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar com 22 pontos. O Leão volta a campo no próximo domingo (25), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.