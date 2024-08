Matheus Martins acirra disputa no ataque do Botafogo

Matheus Martins chegou com tudo no Botafogo. O atacante recém-contratado fez dois gols na goleada do Alvinegro sobre o Flamengo, no domingo, no Nilton Santos. O jogador, de 21 anos, precisou de apenas 16 minutos para mudar o clássico e recolocar o Glorioso na liderança da competição.

Foi apenas o terceiro jogo de Matheus Martins desde que chegou ao Botafogo. O jovem atacante soma quatro jogos com a camisa alvinegra, sendo titular apenas em um, quando foi substituído no intervalo na derrota diante do Juventude, fora de casa. Ao todo, acumula 98 minutos em campo, o suficiente para mostrar serviço e encantar os alvinegros.

“São os jogadores (Matheus Martins e outros reforços) que nós consideramos muito. Uma grande equipe e grandes resultados não acontecem porque se tem 11 jogadores, mas quando se tem um grupo mais largo. A ambição de ganhar é imensa. Quanto mais difícil for o treino, mais preparado estamos para vencer o jogo”, disse o treinador em coletiva.

Briga pela titularidade?

Os principais artilheiros do time incluem Tiquinho e Savarino, mostrando que o sucesso do Botafogo está no esforço coletivo e na habilidade de diferentes jogadores em contribuir decisivamente. Além deles, Igor Jesus também aproveitou a oportunidade com ausência do camisa 9 por causa de lesões no joelho direito. Pelos lados, Luiz Henrique já cravou vaga como titular e está voando no ataque.

Matheus Martins pode aparecer especialmente em momentos em que time precisa de velocidade. Apesar disso, já deixou suas credenciais e destacou que pode brigar por uma vaga na equipe titular. A sua objetividade chamou atenção e ainda mais diante do Flamengo, rival crescente no último ano.

Com Matheus Martins, o Botafogo se isola ainda mais como melhor ataque do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge anotou 41 gols até o momento. Agora, o atacante e o grupo busca a classificação na Libertadores diante do Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz Parque.

