Michael tem data prevista para chegar ao Rio para assinar com Flamengo

O Flamengo está próximo de repatriar Michael como primeiro reforço desta janela de transferências. A expectativa, aliás, prevê que o atleta consiga a liberação do Al-Hilal nesta terça-feira (20) e desembarque no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (22). O Rubro-Negro já considera a possível rescisão e prepara um valor em luvas para pagar ao atacante, que chegará ao clube sem custos.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou recentemente que há um acordo entre clube e Michael. Nesse sentido, resta apenas a liberação antecipada do Al-Hilal, que precisa abrir uma vaga de estrangeiro no elenco para inscrever Neymar. O vínculo entre o atacante e o clube saudita tem vigência até janeiro e ele pode, portanto, assinar pré-contrato com qualquer equipe neste momento.

O empresário de Michael, Eduardo Maluf, está em Riade para resolver a situação e se reuniu com os árabes na noite da última segunda (19). Apesar do saldo do encontro ter sido positivo, ainda restam alguns ajustes na rescisão com os sauditas. Como, por exemplo, os valores que o brasileiro tem a receber até o fim do contrato – ou seja, janeiro.

Flamengo estuda valores

Mesmo com atraso no processo envolvendo Michael e Al-Hilal, devido à folga dada ao elenco após o título da Supercopa Saudita, o Flamengo mantém o otimismo pela contratação. O Rubro-Negro agora prepara um valor de luvas para pagar ao jogador e espera sua chegada até quinta-feira para assinar um contrato até dezembro de 2028.

Se tudo ocorrer como o planejado e Michael rescindir seu contrato com Al-Hilal nesta terça-feira (20), o atacante voltará a ser oficialmente jogador do Flamengo nesta semana. O atleta chega como opção ofensiva para Tite em meio à série de desfalques no clube.

“Nós temos uma contratação muito adiantada. Todo mundo sabe que é o Michael. Não está certo porque não está assinado, só conto quando assino. Mas está muito adiantada. Então só falta ele estar aqui para assinar”, disse Braz após a goleada sofrida para o Botafogo.

Despedida de Michael

A Supercopa Saudita, conquistada pelo Al-Hilal, teve um clima de despedida para Michael. O jogador chegou, inclusive, a postar um vídeo no pré-jogo para agradecer todo carinho recebido e demonstrar torcida pelo clube no restante da temporada.

“Hello Hilal’s fans! Obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar a temporada, que ela seja maravilhosa para vocês. Um beijo no coração, obrigado por todo carinho, atenção e apoio”, disse Michael.

Companheiros de elenco e o técnico Jorge Jesus, outro velho conhecido dos rubro-negros, também entraram no clima de despedida. Alguns se manifestaram carinhosamente através das redes sociais com mensagens de agradecimento ao convívio com Michael durante o período no clube saudita.

Michael deixou o Flamengo com a promessa de priorizá-lo em um possível retorno ao Brasil. O atacante volta à Gávea após 105 jogos disputados em sua primeira passagem pelo clube, com 23 gols marcados entre 2020 e 2021.

