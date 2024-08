Botafogo encaminha empréstimo de Patrick de Paula ao Criciúma

O Botafogo encaminhou o empréstimo de Patrick de Paula para o Criciúma. O objetivo do alvinegro é que Patrick continue o seu desenvolvimento após a lesão. Em abril, ele retornou aos campos após 400 dias de afastamento pela lesão no joelho. A informação é do O Globo.

Detalhes finais da negociação, como o tempo de contrato do empréstimo, estão sendo acertados, mas os dois clubes estão bem próximos de um acordo.

A sua última partida foi o empate por 1 a 1 com o Vasco, pelo Brasileirão, no final de junho. A última vez que foi relacionado foi na derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela Copa do Brasil, que culminou na eliminação do alvinegro.

Patrick, aliás, já estava atrás na disputa com Marlon Freitas, Gregore, Danilo Barbosa e Tchê Tchê. A chegada de Allan, nesta janela, e a subida de produção de Kauê aumentou ainda mais a concorrência e o fez perder espaço.

Patrick sofreu grave lesão em um clássico contra o Flamengo, em fevereiro, pelo Campeonato Carioca de 2022. Ao pisar em falso no gramado do estádio Mané Garrincha, rompeu diversos ligamentos do joelho esquerdo. Ele passou por “complexa cirurgia”. Foi preciso, aliás, passar um pouco dos 12 meses previstos, para garantir que ele estaria novamente 100%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.