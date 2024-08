NFL Brasil: Anitta será atração do intervalo entre Eagles x Packers

Está confirmado: Anitta será a atração do show do intervalo da primeira partida da NFL Brasil, no dia 6 de setembro. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira (20) nas redes sociais da liga esportiva. A cantora Luísa Sonza também se apresentará no evento para cantar o hino nacional brasileiro.

“Assumindo o palco no intervalo do NFL São Paulo Game 2024… Anitta”, confirmou a liga em suas redes.

A partida entre Philadelphia Eagles e Gren Bay Packers está marcada para o dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O evento ainda contará com a NFL Experience, um espaço gratuito no parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo.

Apresentação de Anitta e Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza abre as apresentações do dia com o hino nacional brasileiro, no início do jogo. A artista celebrou sua presença em um evento ”tão emblemático” para o país e definiu a apresentação como uma grande conquista na carreira.

“Fico muito lisonjeada de cantar o hino do nosso país em um evento tão emblemático e que chega pela primeira vez ao Brasil. Com certeza, essa é mais uma conquista na minha carreira e me orgulha demais”, disse Luísa.

Anitta, por sua vez, figura como artista principal do evento e sua apresentação está marcada para o intervalo da partida. Semelhante ao que ocorre no Super Bowl – jogo anual do campeonato da National Football League, que decide o campeão da temporada.

“Crescer no Brasil moldou completamente minha jornada como artista e, claro, como pessoa. Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. Realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, celebrou Anitta em comunicado enviado pela Liga.

A performance do hino dos Estados Unidos ficará sob a responsabilidade do cantor Zeeba, que tem dupla nacionalidade americana e brasileira. Além dele, a artista de música eletrônica Carola também se apresentará durante o evento em São Paulo.

*Matéria em atualização