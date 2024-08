Patryck recebe alta e inicia recuperação no São Paulo

O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta na noite desta segunda-feira (19), após fraturar a clavícula direita causada em um choque durante o clássico contra o Palmeiras. O São Paulo informou que o jogador vai passar por repouso nos próximos dias, respeitando o protocolo de concussão. Além disso, o jogador volta a trabalhar junto com os companheiros apenas na próxima semana.

O jogador entrou no Choque-Rei ainda no primeiro tempo, substituindo Ferreira que deixou o gramado com dores musculares. Patryck foi disputar uma bola com Estêvão pelo alto, acabou caindo de mal jeito e chegou a ficar desacordado em campo. A cena causou desespero nos jogadores dos dois times. O jogador foi atendido pelos médicos de São Paulo e Palmeiras e também pelos socorristas de plantão. Durante o atendimento, torcedores do Palmeiras bateram palma para o jogador.

“O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira (19) e permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão, devendo retornar às atividades diárias no CT da Barra Funda na próxima semana. O atleta já está em tratamento para a fratura na clavícula direita diagnosticada após o trauma sofrido durante o jogo no Allianz Parque, domingo (18), contra o Palmeiras”, diz o comunicado do São Paulo.

Assim, Patryck vai desfalcar o São Paulo no duelo contra o Nacional, nesta quinta-feira (22), pela Libertadores, e também contra o Vitória, pelo Brasileirão. Aliás, as duas partidas acontecem no Morumbis. Sem o garoto, Welington segue como o titular, mas agora sem um substituto imediato para o seu setor.

