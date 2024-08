Atlético defende invencibilidade de 26 anos contra argentinos em casa

O Atlético enfrenta o San Lorenzo na Arena MRV, na noite desta terça-feira (20), e busca a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Com base no histórico recente, o Galo tem boas chances de avançar para a próxima fase.

O Atlético não perde para um time argentino em casa desde 1998, quando foi derrotado pelo Rosário Central, no Mineirão, durante a Copa Conmebol.

O retrospecto em casa é impressionante: em 20 partidas, o Atlético conquistou 13 vitórias, empatou cinco e perdeu apenas duas.

Além disso, o Galo obteve vitórias significativas desde então, como a conquista da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, em 2014, e a vitória sobre o River Plate, na Copa Libertadores em 2021.

O último encontro do Atlético com o San Lorenzo em Belo Horizonte terminou em um empate sem gols no Mineirão, na Copa Sul-Americana de 2018. Agora, o time argentino enfrentará o Atlético na Arena MRV, sua nova casa.

Após essa partida, aliás, a Arena MRV passará por um período de fechamento para manutenção do gramado, que tem apresentado problemas. Os atletas solicitaram à diretoria que alterasse o local das próximas partidas. Assim, o jogo contra o Fluminense, no sábado (24), será no Mineirão.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.