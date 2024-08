Corinthians x Avaí/Kindermann (Brasileirão feminino): onde assistir e escalações

Em duelo de opostos, Corinthians e Avaí/Kindermann jogam, nesta quarta-feira, às 15h, na Fazendinha, pela última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. As brabas já estão classificadas para as quartas de final, enquanto as adversárias estão rebaixadas na competição.

Corinthians e Ava/Kindermann se enfrentarão pela 14ª vez na tarde desta quarta-feira, tendo o Timão boa vantagem no confronto. Até aqui, as Brabas somam nove vitórias, três empates e foram superadas uma única vez. Em números de gols, as alvinegras balançaram as redes da equipe catarinense por 28 vezes e foram vazadas em nove oportunidades.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal GOAT (youtube) e TV Brasil (EBC).

Como chega o Corinthians

Já classificado às quartas, as Brabas, aliás, almejam deixar para trás a crise gerada pela goleada sofrida pelo Cruzeiro rodada passada, em que a equipe comandada por Lucas Piccinato perdeu por 7 a 2.

O elenco corintiano ganhou reforço nesta semana com as atletas que conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A única ausência desse grupo é Tamires, que sofreu uma lesão ligamentar durante a competição e será submetida a procedimento cirúrgico.

Como chega o Avaí/Kindermann

O Avaí Kindermann, assim como Atlético-MG, Botafogo e Santos, estão rebaixados com uma rodada de antecedência no Campeonato Brasileiro Feminino. As quatro equipes, afinal, não têm mais chance de sair da degola, mesmo com uma rodada.

O Avaí Kindermann tem sete pontos, enquanto o Atlético-MG, que fecha a degola, tem apenas um ponto somado.

CORINTHIANS x AVAÍ/KINDERMANN

15ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 21/8/2024, 15h (de Brasília)

Local: Fazendinha, em São Paulo

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Letícia Santos, Érika, Mariza, Belinha; Juliana Ferreira, Giovanna Fernandes, Jaque Ribeiro, Carol Nogueira, Fernandinha e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

AVAÍ/KINDERMANN: Maike; Raquelzinha, Thaiane, Siméia e Júlia Cipriane; Kamilla, Bárbara, Ramona Martínez, Camila López e Lourdes González; Brendha. Técnica: Carine Bosetti.

