Cristiano Ronaldo e Georgina têm acordo em caso de separação; veja curiosidades

Um dos casais mais badalados do mundo, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos há oito anos. Porém, cientes dos valores em torno do casamento, o português e a argentina possuem um acordo caso um dia se separem. Entre as decisões está o pagamento de uma pensão vitalícia para a modelo. A informação é da portuguesa TV Guia.

De acordo com o publicação, o jogador do Al Nassr arcaria com o valor de 100 mil euros (quase R$605 mil) por mês a Georgina. Além disso, a mansão do casal em Madrid, na Espanha, ficaria com a modelo.

O suposto acordo revelado pela imprensa portuguesa teria sido feito após o nascimento de Alana Martina, primeira filha do casal, em novembro de 2017. O rumor ganhou força poucos dias após os boatos sobre o casamento de CR7 e Georgina. O motivo? O acordo nupcial só teria validade após o casamento do português com a argentina.

Apesar do acordo, Cristiano Ronaldo e Georgina aparentam estar longe de viver um momento de crise na relação. Nas redes sociais, o casal posta com frequência momentos em família, seja desfrutando de uma viagem, seja na prática de atividade física.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo, de 39 anos, e Georgina Rodríguez, de 30 anos, estão juntos desde 2016. Eles possuem dois filhos: Alana Martina (6 anos) e Bella Esmeralda (2 anos). O português ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr. (14 anos) e dos gêmeos Eva Maria (7 anos) e Mateo Ronaldo (7 anos).

