Michael rescinde com o Al-Hilal e está de volta ao Flamengo

Michael está de volta ao Flamengo. O atacante rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (20) após reunião entre os dirigentes do clube e o empresário Eduardo Maluf. Dessa maneira, o jogador assinou contrato até 2028 com o Rubro-Negro.

O robozinho, como é conhecido pelas comemorações de gols no estilo Cristiano Ronaldo, volta ao Flamengo após passagem em 2020 e 2021, quando fez 105 jogos e balançou as redes em 23 oportunidades. No período, foram seis títulos conquistados: um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

O Rubro-Negro negociou luvas e salários para contratar o atacante, que chega sem custos ao clube. Afinal, Michael tinha vínculo somente até janeiro de 2025 e, assim, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Nesta terça-feira, o Al-Hilal confirmou a saída de Michael do clube e postou um ‘Muito obrigado’. No entanto, as despedidas já vinham ocorrendo há alguns dias.

Despedida de Michael

A Supercopa Saudita, conquistada pelo Al-Hilal no último sábado após goleada por 4 a 1 sobre o Al-Nassr, teve um clima de despedida para Michael. O jogador chegou, inclusive, a postar um vídeo no pré-jogo para agradecer todo carinho recebido e demonstrar torcida pelo clube no restante da temporada.

“Hello Hilal’s fans! Obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar a temporada, que ela seja maravilhosa para vocês. Um beijo no coração, obrigado por todo carinho, atenção e apoio”, disse Michael.

