Flamengo: Arrascaeta tem lesão muscular e não enfrenta o Bolívar

O Flamengo terá mais um desfalque confirmado para o jogo decisivo contra o Bolívar, na próxima quinta-feira, na altitude de La Paz. O meia Giorgian de Arrascaeta teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e não viaja com a delegação para a capital boliviana. O clube não informou o tempo de recuperação.

O jogador sentiu dores na coxa na derrota para o Botafogo por 4 a 1 no último domingo, pelo Brasileirão. Ele deixou o campo logo nos primeiros minutos e deu lugar ao jovem Victor Hugo. Agora, o uruguaio se junta a Pedro e Gabigol como desfalques por lesões musculares e que têm previsão para retorno no próximo mês. Vale lembrar que o lateral Viña e o atacante Cebolinha passaram recentemente por cirurgia e só voltam a atuar em 2025.

Por conta da lesão, Arrascaeta deve ser desfalque no Flamengo nas próximas duas semanas. Assim, a tendência é que não enfrente o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na próxima semana, em Salvador.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O meia segue tratamento no DM rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabi e Pedro. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2024

Na manhã desta quarta-feira (21), o Flamengo faz seu último treino antes do embarque para a Bolívia, onde enfrenta o Bolívar, às 21h30 (de Brasília), na próxima quinta (22). Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, o Rubro-Negro pode perder por um gol de diferença na altitude de La Paz que avança às quartas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.