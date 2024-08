Segurança de Messi, Yassine Chueko impressiona e quebra parede em treino

Segurança pessoal de Lionel Messi nos Estados Unidos, Yassine Chueko segue impressionando pelo seu vigor físico e força. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o americano aparece em uma sessão de treino onde quebra a parede da academia após um golpe em seu oponente.

No vídeo, publicado na conta do guarda-costa em seu perfil, Chueko pratica movimentos com o brasileiro Luan Chileno. Na legenda da postagem, o americano fez uma brincadeira sobre o ‘prejuízo’ na parede.

“@luanchileno você deveria pagar o muro”. escreveu Chueko.

Veja o momentos do segurança com Messi:

https://twitter.com/TheKomla_Adom/status/1694676575705252239

Esta não é a primeira vez que o segurança pessoal de Messi viraliza nas redes sociais. Anteriormente, em outro registro, desta vez com o ídolo argentino, Chueko aparece na beira do campo durante uma partida do Inter Miami, acompanhando cada passo do camisa 1o. Em outro registro, o guarda-costa surge ‘do nada’ em um passeio cotidiano do jogador.

Quem é Yassine Chueko, segurança de Lionel Messi

Yassine Chueko é um ex-soldado americano que foi escolhido pessoalmente por David Beckham, dono do Inter Miami, para acompanhar Messi nos EUA. Ele combateu no Iraque e no Afeganistão, segundo o jornal “La Nación”, e é especialista em MMA, taekwondo e boxe. Além disso, Chueko possui registro em lutas de artes marciais, de acordo com a imprensa americana.

Atualmente, o guarda-costa acompanha todas às atividades de Lionel Messi, tanto fora quanto dentro de campo. A proteção também se estende para a família do jogador. Segundo programas de TV dos Estados Unidos, Yassine Chueko conta com uma equipe de 50 pessoas.

Com a função, Chueko ganhou fama e acumulou seguidores. Em seu perfil no Instagram, ele soma pouco mais de 800 mil seguidores e compartilha vídeos de treinos de musculação e lutas.

