River Plate anuncia a contratação de Marcos Acuña

Agora é oficial: Marcos Acuña é o oitavo reforço do River Plate para a sequência da temporada 2024. O jogador de 32 anos de idade retorna ao futebol de seu país após sete anos atuando no futebol europeu. Acuña chegou nesta terça-feira (20) a Argentina onde cumpriu os últimos trâmites para sacramentar a negociação, caso dos exames médicos e a assinatura do vínculo.

O lateral é o terceiro nome do elenco de Marcelo Gallardo que conquistou a Copa do Mundo, no Qatar, com a seleção da Argentina. Nesse sentido, os outros integrantes são o goleiro Armani e o zagueiro Pezzella, sendo o defensor também contratado na atual janela.

Por isso, no vídeo que oficializou a contratação, uma camisa riverista com o nome de Acuña aparece ao lado de uma réplica da taça do Mundial. Além disso, uma mensagem de “Bem-vindo, campeão do mundo” ilustra o conteúdo promocional.

Antes do acerto com o Millonario, o atleta que integrou o plantel nos quatro títulos recentes da seleção argentina (duas edições de Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo) tinha contrato até junho de 2025 com o Sevilla. Por isso, o River pagou quantia próxima a cinco milhões de euros (R$ 30 milhões, na atual cotação) como taxa de transferência.

Outro ponto que colaborou para as negociações foi a situação financeira vivida pela representação espanhola. Com a ideia de reduzir custos, o Sevilla viu com bons olhos o interesse do clube sul-americano como forma de se livrar de um dos salários mais altos do plantel.

Carreira

Com formação no Ferro Carril, Acuña passou com destaque pelo Racing antes de, em 2017, rumar ao Velho Continente. Lá, defendeu apenas as camisas de Sporting (2017 a 2020) e Sevilla. No clube português, foram 135 partidas onde marcou nove gols, deu 25 assistências e conquistou três títulos: duas edições da Taça da Liga e uma Taça de Portugal. Já na Espanha, atuou em 149 oportunidades com seis tentos, 16 passes para seus companheiros e um título: o da Liga Europa.

