Santos divulga relacionados para enfrentar o Guarani; reforço fora da lista

O Santos divulgou, nesta terça-feira (20), os relacionados para enfrentar o Guarani, na quarta (21), às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o estádio Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas.

Na lista está o zagueiro Jair, que interessa ao Botafogo para a sequência da temporada. O clube carioca teria oferecido 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões). O jovem de 19 anos tem apenas 11 jogos na temporada e assumiu a titularidade após a saída de Joaquim para o futebol mexicano.

O técnico Fábio Carille também conta com a volta do lateral-direito JP Chermont e do atacante Willian Bigode. O defensor está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo. Por outro lado, o experiente avançado retorna de suspensão automática.

Quem não foi relacionado foi o novo reforço do Santos, Wendel Silva. Ele foi anunciado na última segunda-feira (19), porém ainda não teve sua situação regularizada. Assim, a tendência é que ele fique à disposição contra o Amazonas, no próximo sábado (24). Giuliano, ainda em recuperação de lesão, segue fora.

Carille relacionou 25 jogadores e, até momentos antes da partida, terá que cortar dois nomes. Afinal, precisa respeitar o limite de atletas no banco de reservas.

Veja os relacionados do Santos:

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro.

Laterais: JP Chermont, Rodrigo Ferreira, Hayner, Escobar e Souza.

Zagueiros: Gil, Jair, João Basso e Alex Nascimento.

Meias: Billy Arce, Diego Pituca, João Schmidt, Patrick, Tomás Rincón, Sandry e Serginho.

Atacantes: Julio Furch, Guilherme, Otero, Pedrinho, Weslley Patati e Willian Bigode.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.