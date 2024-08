Wesley, do Flamengo, explica vídeo na rede social: ‘Iria ser minha despedida’

O lateral-direito Wesley, do Flamengo, se posicionou sobre um vídeo que circula nas redes sociais, no qual parecia estar se despedindo do clube carioca. Ele estava em negociação com a Atalanta, da Itália, mas o negócio não ocorrerá mais.

O Flamengo, aliás, mudou os termos da negociação e queria liberar seu jogador apenas após o duelo contra o Bolívar, pela Libertadores, na altitude. O time carioca, afinal, sofre no momento com baixas importantes em seu elenco.

“Em relação ao vídeo, na segunda-feira seria minha despedida. Eu iria para Florianópolis me despedir da minha mãe e, depois, para a Itália. Por isso fui para a festa, para me despedir dos meus amigos. Então, parem de falar sobre o que não sabem”, explicou o jogador sobre o vídeo.

A saída de Wesley seria por 16 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) fixos ao Flamengo. Com as metas, o clube carioca poderia receber até 20 milhões de euros (R$ 121,84 milhões) pelo lateral-direito.

“Havia uma pequena discussão sobre a cláusula quanto à data para concluir todos os trâmites para o jogador ser inscrito lá, entre os dias 23 e 26. Não era a data da viagem, mas sim para finalizar todos os trâmites de exames e assinatura de contrato. A Atalanta fez o contrato. A única cláusula em discussão era esse prazo para concluir todos os trâmites. Hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que eles queriam. Hoje à tarde, fomos informados informalmente que eles desistiram”, disse Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo.

