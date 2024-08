CBF anuncia Brasil x Peru no Mané Garrincha pela Eliminatórias

A CBF definiu, na tarde desta terça-feira (20), que Brasília será o palco do duelo entre Brasil e Peru, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece no dia 15 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha.

Dessa forma, as seleções se enfrentam pela 10ª rodada do torneio qualificatório para o Mundial de 2026. Antes disso, a seleção mede forças com Equador, no Couto Pereira, em Curitiba, Paraguai, em setembro, em Assunção, e Chile, fora de casa.

Cabe salientar que a última vez que a seleção masculina jogou na capital federal foi em 2021, quando venceu a Venezuela por 3 a 0, em partida sem a presença de público, pela Copa América. A restrição, portanto, aconteceu em virtude da pandemia de Covid-19.

Nesse sentido, a última vez em que o Brasil esteve no Mané Garrincha, com a presença do público, foi em 2019. Na ocasião, a seleção canarinho venceu o Catar por 2 a 0.

No momento, o campo do Mané Garrincha passa por uma reforma. As melhorias passam por um nivelamento a laser e o plantio do gramado. Esse serviço deve ser concluído até sexta-feira. Os administradores se comprometeram a deixar o estádio disponível para a CBF 20 dias antes da partida pelas Eliminatórias.

Por fim, o técnico Dorival Júnior tenta fazer a seleção reagir na competição para carimbar a vaga em mais uma Copa do Mundo. Ainda sob o comando de Fernando Diniz a Seleção perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina e ocupa a sexta colocação.

