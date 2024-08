Estêvão aposta no Allianz Parque para virada do Palmeiras contra o Botafogo

Nesta quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo se reencontram no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Derrotado no jogo de ida por 2 a 1, o Verdão concentra suas esperanças no atacante Estêvão para reverter o marcador e avançar no torneio continental.

No último treino antes da ‘decisão’, o camisa 41 concedeu entrevista e falou sobre o ambiente que será criado no Allianz Parque para ajudar o elenco a manter vivo o sonho do tetracampeonato da maior competição de clubes da América.

“Não tivemos um bom resultado no jogo da ida, mas agora estamos ao lado da nossa torcida no Allianz Parque, onde temos mais confiança. A torcida e o ambiente serão fundamentais e espero que possamos sair com um bom resultado” declarou à TV Palmeiras.

Vale citar, que além da desvantagem no confronto pela Libertadores, o Palmeiras ainda não venceu o Botafogo nesta temporada. Em dois confrontos, o Glorioso levou a melhor.

Outro ponto que é importante citar, que desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras sempre chegou ao menos até a semifinal da Libertadores. Além disso, em duas oportunidades, o Alviverde ficou com a taça.

