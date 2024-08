Arias valoriza classificação do Fluminense: ‘Responsabilidade de passar em casa’

Um dos nomes mais importantes do Fluminense na temporada, Jhon Arias voltou a ser decisivo, como aconteceu no título da Recopa Sul Americana. Assim, diante do Grêmio, no Maracanã, o colombiano teve que cobrar um pênalti no tempo normal e outro na disputa decisiva e deu conta do recado.

Após a partida, o jogador disse que o Tricolor estava ‘com a corda no pescoço’ por ser o atual campeão e jogar em casa. De acordo com o atacante, o elenco tinha a responsabilidade de avançar na Libertadores, assumiu a postura correta e carimbou a vaga.

“Como seria visto o atual campeão da Libertadores, com o elenco que tem, sair nas oitavas? Claro que estávamos com a corda no pescoço, nós tínhamos a responsabilidade de passar na nossa casa, nós fomos os primeiros colocados de um grupo difícil, acho que a gente tinha a responsabilidade e entramos com essa postura”, disse.