Gündogan deixa o Barcelona e encaminha retorno ao Manchester City

Depois de apenas uma temporada no Barcelona, Gündogan encaminha seu retorno ao Manchester City, com um acordo até junho de 2025, com a possibilidade de renovação por mais um ano. A informação é do “The Athletic”, assim como dos jornais espanhóis “Mundo Deportivo” e “Sport”, e o canal alemão “Sky Sport”.

Dessa forma, o meia alemão, de 33 anos, chegou a participar da pré-temporada no clube catalão, porém não esteve entre os relacionados para a estreia no Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa catalão, o Barça tinha interesse na liberação do atleta para aliviar a folha salarial e abrir espaço para outras contratações.

Vale lembrar que o jogador atuou por sete temporadas na equipe inglesa e, em 2023, acertou com os culés. Na última temporada, marcou cinco gols e fez 14 assistências. Por outro lado, não conquistou títulos e passou por cobranças da torcida.

Com a camisa dos Citizens, Gündogan conquistou 14 títulos e fez 60 gols e 36 assistências em 304 jogos (7 anos). Por fim, o alemão chega para ser o segundo reforço de Pep Guardiola na temporada, visto que Savinho, ex-Girona, já se juntou ao elenco.

