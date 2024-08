Battaglia, do Atlético, explica provocação ao San Lorenzo após o gol

Rodrigo Battaglia, volante e zagueiro do Atlético, marcou o gol que garantiu a classificação do time para as quartas de final da Copa Libertadores. O Atlético venceu o San Lorenzo por 1 a 0, na Arena MRV, na noite de terça-feira (20).

Após o gol, aos 20 minutos do segundo tempo, Battaglia explicou o motivo de sua comemoração, que envolveu o gesto de inflar um balão. Essa celebração, afinal, faz referência ao Huracán, rival histórico do San Lorenzo na Argentina.

“Foi um jogo muito difícil e disputado. O gol saiu de uma jogada ensaiada, algo que treinamos bastante. Estou feliz pela classificação e pelo trabalho do grupo. A comemoração foi uma referência ao Huracán, clube do qual sou ex-jogador. Não quero criar polêmica ou rivalidade, é apenas um detalhe do folclore do futebol”, explicou Battaglia.

Assim, o gesto da comemoração envolve um balão inflável vermelho com um “H” no centro, em referência ao Huracán. O nome do clube é uma homenagem ao primeiro balão aerostático da história, pilotado por Newbery, que fez o trajeto de Belgrano a Bagé.

Battaglia, afinal, começou sua carreira no Huracán, em 2011, onde fez 61 jogos e marcou quatro gols. Em 2014, foi vendido ao Racing antes de se transferir para o futebol europeu, jogando no Braga, de Portugal.

Agora, o Atlético enfrentará o Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores, nas quartas de final. O Tricolor eliminou o Grêmio nos pênaltis. Devido à melhor campanha na fase de grupos, o Atlético jogará o segundo duelo em casa.

