Flamengo informa lesão de Wesley e chega a sete baixas para jogo da Libertadores

O Flamengo tem colecionado problemas para o jogo decisivo contra o Bolívar, na noite desta quinta-feira (22), pela Libertadores. Com quase um time completo de desfalques, o Rubro-Negro também não contará com Wesley entre os relacionados para o jogo. Isso porque o lateral sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e sequer acompanhará a delegação na viagem à Bolívia.

“O atleta Wesley realizou exame de imagem nesta quarta-feira (21), que apontou lesão no músculo anterior da coxa direita. O lateral não está relacionado para partida contra o Bolívar e iniciou tratamento”, informou o Flamengo nas redes sociais.

A comissão técnica do Flamengo contava com Wesley para decisão desta quinta-feira. Não à toa, a cúpula rubro-negra inseriu uma cláusula de permanência até o dia 26 de agosto no acordo com o Atalanta para transferência do lateral. Além de recusada, essa condição se tornou uma das principais razões pela desistência do clube italiano do negócio.

Flamengo na Libertadores

O lateral-direito se tornou a sétima baixa do Flamengo para partida contra o Bolívar. Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Wesley apresentaram lesões em suas respectivas coxas e estão em tratamento no Ninho do Urubu. Sabe-se, contudo, que os três primeiros só terão condições de jogo a partir de setembro. Everton Cebolinha e Viña não atuam mais pelo clube em 2024. Allan, por sua vez, apresenta traços falcêmicos e não pode disputar partidas na altitude.

Trio desfalca o Flamengo em jogo decisivo do torneio continental, na Bolívia – Foto: Gilvan de Souza / CRF

Mas há no que se apegar, torcedor. O Flamengo tem dois gols de vantagem no confronto e pode, portanto, perder por até um de diferença para se classificar no tempo regulamentar. O Rubro-Negro superou o Bolívar por 2 a 0 na ida, no Maracanã, e também avança às quartas da Libertadores em caso de empate.

Atalanta desiste de Wesley

O clube italiano desistiu oficialmente da contratação de Wesley na tarde da última terça-feira (20). Segundo informou Venê Casagrande, o Atalanta não concordou com a condição do Flamengo de liberar o atleta só após a viagem para Bolívia e se incomodou com o atraso no envio dos documentos. O negócio poderia render R$ 120 milhões aos cofres do Rubro-Negro.

O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, esclareceu a versão do clube sobre o caso e disse que ”não é várzea” para liberar jogador sem contrato assinado.

“O Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência do Atalanta em relação ao Wesley. A gente conta esportivamente com o atleta, o Wesley tem um enorme potencial, tanto que acabou de renovar o contrato dele (…). Flamengo não é clube de várzea. Nenhum jogador do Flamengo vai viajar sem contrato assinado. A gente é um clube brasileiro, grande, de padrão mundial. Se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar”, declarou.

