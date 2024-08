Cruzeiro x Boca Juniors: Time argentino divulga lista de relacionados, mas treinador tem dúvidas

O Boca Juniors divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No entanto, o técnico Diego Martínez ainda tem dúvidas sobre a escalação.

Martínez não decidiu qual formação utilizará nem qual esquema será mais eficaz para enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Ele poderá contar com quase todos os titulares em campo e considera a possibilidade de adotar uma formação com três zagueiros.

No último final de semana, o Boca Juniors enfrentou o San Lorenzo pelo Campeonato Argentino e poupou vários titulares, como Lautaro Blanco, Medina e Cavani, que não participaram da partida.

Uma das principais dúvidas é se Medel será mantido no time ou se Martegani terá uma chance entre os titulares. Também há a possibilidade de Marcos Rojo retornar à zaga titular.

O técnico argentino, aliás, considera usar Medel em uma formação com cinco defensores, incluindo dois zagueiros centrais e laterais, com Medel atuando como líbero. Assim, os alas teriam mais liberdade.

O Boca Juniors, afinal, realizou seu último treino na manhã desta quarta-feira (21), em Buenos Aires. A equipe viaja para Belo Horizonte às 14h (de Brasília) e deve chegar à capital mineira no final da tarde.

Provável escalação do Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (ou Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

