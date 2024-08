Calleri quer Morumbis lotado para decisão: ‘Precisamos de todo mundo’

O São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A expectativa é de casa cheia. Mais uma vez, a torcida do Tricolor deve quebrar o recorde de público nesta temporada. E para o atacante Calleri, o apoio é fundamental para conseguir a vaga nas quartas de final.

“O apoio da torcida tem sido fundamental e deu certo. Mais uma vez, sempre falo que é especial jogar Libertadores no Morumbis. Vamos todo juntos, fazer o melhor, dar 100% e tentar fazer o que vínhamos fazendo. Jogar, ter intensidade e chegar nas quartas de final. Chegou um momento muito essencial da temporada, todo mundo junto trabalhando 100% vai fazer diferença”, disse Calleri, que prosseguiu:

“Sabíamos como seria difícil no campo deles, mas sabemos que vamos jogar no Morumbis, onde somos fortes. Vamos precisar de todo mundo. Atletas, comissão, torcida que vem nos apoiar. Libertadores é diferente e a gente vem se preparando muito bem para tentar se classificar para as quartas que é nosso objetivo principal”, completou.

Calleri ressalta força do elenco do São Paulo

Contudo, o Tricolor sofreu um duro golpe no final de semana ao perder o atacante Ferreira. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará dois meses fora. Mas para Calleri, o elenco do São Paulo tem capacidade para suprir a ausência do atleta.

“Quando começamos a pré-temporada, sabíamos que eram 40 pessoas para serem importantes no plantel. Obviamente alguns com mais e outros com menos minutos. Mas temos tido a experiência que com um grupo unido conseguimos grandes coisas, como o que aconteceu no ano anterior e nesse ano com a Supercopa. Vamos para mais uma batalha sabendo que é difícil, mas com o apoio de todo mundo é possível”, finalizou o argentino.

