Galvão Bueno curte dia de praia com a esposa na França

O narrador e apresentador Galvão Bueno curte dias de férias após participar da cobertura da Olimpíada de Paris. O experiente profissional segue na França com sua esposa, Desirée Soares. Nesta quarta-feira (21), ele publicou fotos com a amada em uma praia de Saint-Tropez, que fica ao sul do país europeu.

Na imagem, Galvão aparece à vontade, de short, sem camisa, óculos escuros e um chapéu. Já Desirée usa um biquíni em tons branco e marrom, óculos escuros e uma canga como adereço.

“Bonjour, Brésil. Pré-aniversário de Desiree”, escreveu o narrador na legenda.

Galvão Bueno e Desirée Soares estão juntos há 22 anos. Eles se conheceram em Londrina, no Paraná, em 2000. Na época, Desirée atuava como modelo e apresentava um jornal na TV local. Eles são pais de Luca Bueno, de 22 anos. O narrador tem ainda outros três filhos: Cacá Bueno, de 47 anos, Letícia Bueno, de 49, e Popó Bueno, de 45. Já Desirée é mãe de Leonardo Salgado, de 29 anos.

Descanso de Galvão Bueno e novos projetos

Desde julho na França, Galvão Bueno dividiu atenções durante a Olimpíada entre sua participação pontual na Globo e a produção de conteúdos para o canal GB. Recentemente, o narrador declarou que aproveitaria o período pós-olímpico para descansar alguns dias.

Posteriormente a pausa, Galvão terá agenda cheia. O narrador vai ter o desafio de revelar um narrador durante a gravação de um reality na Globo. A expectativa é iniciar a produção a partir de setembro. Além disso, terá um especial de fim de ano na emissora, com quem tem contrato até o fim de 2024. Ele também anunciou que irá mudar o nome de seu canal depois que enfrentou confusões com a logomarca durantes os Jogos.

