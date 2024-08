Vídeos comprovam agressão de Cueva, ex-Santos e São Paulo, à ex-companheira

O meio-campista Christian Cueva, ex-Santos e São Paulo, é dono de um histórico de diversos problemas extracampo. Recentemente, ele foi protagonista de mais um episódio que se encaixa neste cenário. Isso porque a sua ex-esposa, Pamela López, fez acusações de agressões físicas ao ex-jogador. A antiga companheira denunciou-o por violência doméstica, na última segunda-feira (9). Alguns vídeos divulgados pelo portal ‘g1’ comprovam o crime do peruano.

Pamela afirmou ter receio do risco de sua vida e também dos seus filhos. O casal ficou junto por 13 anos e a relação chegou ao fim no início de 2024, de acordo com o próprio Cueva. Os dois tiveram três filhos no relacionamento. A ex-exposa deu detalhes das agressões do atleta peruano em entrevista coletiva, na última segunda-feira (19).

Defesa de ex-esposa apresenta provas para a polícia peruana

De acordo com a sua advogada, Rosario Sasieta, que também é ex-ministra da Mulher e das Populações Vulneráveis do Peru, os vídeos que vieram a público são alguns indícios de violências que ocorreram neste ano. Assim, o conteúdo foi entregue à polícia peruana como prova do crime de Cueva. Bem como evidências de alguns abusos físicos e psicológicos que Pamela sofreu no decorrer de seu relacionamento com o jogador.

Em um dos registros, o atleta da seleção peruano agride a ex-companheira em um elevador na noite entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Posteriormente, a atitude se repetiu no aniversário de Pamela, que ocorreu em uma discoteca, em junho.

“Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida”, detalhou a ex-esposa sobre a agressão no elevador.

Cueva se manifesta e declara ser vítima de depressão

O jogador com passagem pela seleção do Peru posicionou-se sobre as acusações, na última terça-feira (20). Ele admitiu que sua conduta foi injustificável e que a razão para tal atitude é por ser vítima de depressão desde o ano passado. Na nota que compartilhou em suas redes sociais, o jogador não concorda com as alegações de ele ser um abusador. Além disso, declarou que assume e assumirá a responsabilidade pelos seus atos.

Ele ainda afirmou ter uma “personalidade complexa” e publicou um documento médico para tentar comprovar o argumento. O ofício de 18 de dezembro de 2023 descreve que ele sofre de depressão crônica.

“Quero abrir meu histórico médico e me submeter a qualquer perícia que for necessária. Faço isso, não com o propósito de ser exonerado de culpa, mas simplesmente para mostrar que a situação é mais complexa do que parece e que, embora se queira, às vezes os problemas internos prevalecem”, detalhou o jogador.

Inclusive, Cueva alegou no comunicado que a agressão a Pamela na verdade não foi espontânea, mas sim uma resposta à violência da ex-companheira. Aliás, um dos vídeos que a defesa da antiga esposa publicou nas redes sociais conta com uma versão em que o ex-casal troca ataques físicos.

Passagem rápida de Cueva clube do país natal e período no Brasil

O Cienciano, clube que ele recentemente havia fechado acordo, anunciou a rescisão contratual, na última terça-feira (20). A agremiação que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Peruano justifica que a decisão deve-se pois “repudia de maneira categórica qualquer forma de violência de gênero”.

Christian Cueva disputou a última edição da Copa América pelo Peru, em julho deste ano, nos Estados Unidos. Ele também atuou pela seleção peruana na Copa do Mundo de 2018, que ocorreu na Rússia. No Brasil, ele teve duas passagens por São Paulo entre 2016 e 2018. No ano seguinte, transferiu-se para o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.