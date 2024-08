Fim de uma era! Neuer anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha

Campeão mundial em 2014, no Brasil, Manuel Neuer anunciou, nesta quarta-feira (21), a sua aposentadoria da seleção da Alemanha. O goleiro do Bayern de Munique, de 38 anos, revelou sua decisão ao técnico Julian Nageslmann e deixa à equipe germânica após 15 anos, sendo titular em grande parte deste período.

“Após discussão longa e intensiva com minha família e amigos, decidi encerrar minha carreira na seleção. Todo mundo que me conhece sabe que essa decisão não foi fácil para mim. Me sinto muito bem fisicamente e com certeza a Copa de 2026 me atrairia bastante. Ao mesmo tempo, estou convencido de que agora é exatamente a hora de dar esse passo e me concentrar totalmente no Bayern no futuro”, explicou o arqueiro.

No total, Neuer entrou em campo 124 vezes com a seleção da Alemanha. A primeira convocação veio em 2009 e, no ano seguinte, já era titular da meta do país tetracampeão mundial. Dessa maneira, o goleiro termina sua passagem pela equipe nacional como o quinto com mais jogos disputados – a liderança é de Lothar Matthäus.

Neuer foi titular da Alemanha na Copa do Mundo de 2024. Era o goleiro na fatídica goleada por 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, na semifinal daquele mundial. Em seguida, esteve em campo também na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no Maracanã, que deu o título aos germânicos.

O último jogo do goleiro pela seleção foi em 5 de julho, na Eurocopa disputada na própria Alemanha. Neuer foi titular e viu sua equipe cair nas quartas de final para a Espanha, que viria a ser a campeã, na prorrogação.

Neuer e mais três deixam a Alemanha

Para as próximas convocações, a Alemanha terá uma grande reformulação em seu elenco. Afinal, quatro expoentes anunciaram aposentadoria da seleção. Além de Neuer, Toni Kroos (que pendurou as chuteiras), Thomas Müller e Ilkay Gündogan não jogam mais pelos germânicos.

