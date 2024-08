Napoli anuncia atacante David Neres; São Paulo lucra com negociação

O Napoli anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação do brasileiro David Neres. O agora ex-jogador do Benfica foi contratado por 30 milhões de euros (cerca de R$ 182 milhões), incluindo bônus. O atacante assinou até junho de 2028.

David Neres chega a Nápoles como um pedido de Antonio Conte, conforme o próprio treinador confirmou. A tendência é que o atacante fique à disposição já para o segundo jogo do time na temporada, no domingo, às 15h45 (de Brasília), contra o Bologna. Contudo, a estreia foi para lá de decepcionante: 3 a 0 para o Verona, fora de casa.

O brasileiro ficou no Benfica por duas temporada e realizou pré-temporada no clube. Foram 83 jogos pelos Encarnados, com 17 gols marcados e 25 assistências. Em Lisboa, faturou o Campeonato Português em 2022/23.

São Paulo vai ganhar uma bolada por David Neres

Quem também vai lucrar com a transferência é o São Paulo, que vai receber algo em torno de 840 mil euros (cerca de R$ 5 milhões na atual cotação). O valor é referente ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Dessa maneira, o Tricolor tem direito a 3% da taxa – o máximo é 5%, já que ele atuou pelo clube até os 19 anos.

Revelado pelo São Paulo, o jogador, desde que saiu do clube paulista, só atuou na Europa. Primeiro, no Ajax, onde ficou por cinco anos e meio. Em seguida, foi para o Shakhtar Donetsk, porém, por conta da guerra no país, não chegou a atuar oficialmente. Depois, foi rumo a Portugal defender o Benfica. Além disso, o atacante também tem passagem pela Seleção Brasileira, com oito jogos e um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.