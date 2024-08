Alexandre Pato faz revelação sobre ritual de Silvio Santos

O atacante Alexandre Pato fez uma revelação sobre a relação com Silvio Santos, seu sogro, que morreu no último fim de semana. Casado com Rebeca Abravanel, o jogador, atualmente sem clube, contou em uma entrevista recente sobre um ritual do apresentador junto à família.

De acordo com Pato, o dono do SBT era muito ligado aos seus parentes e fazia questão de reuni-los uma vez por semana.

“Todo domingo a gente parava e ficava assistindo (ao Silvio Santos), pequeninho. Então imagina, depois de anos, eu estar casado com a filha dele, tenho um filho com ela e conviver em família? É incrível. Você começa a entender como é o Senor (nome verdadeiro do apresentador), como as meninas amam ele e como ele ama as meninas. Ele é muito família. Eles têm esse hábito de toda sexta se encontrar, no jantar, e é o momento de cada um contar como foi sua semana. Aí ele vem dando conselhos, e a Íris também”, contou o jogador, que é pai de Benjamin, de seis meses, neto de Silvio Santos.

Em outras entrevistas, Pato já havia revelado passagens curiosas com o ‘dono do Baú’. Em 2023, o atacante contou no podcast Fala, Brasólho, apresentado pelo youtuber Fred, que acredita ter sido o genro mais querido de Silvio Santos. Além disso, revelou um conselho recebido sobre Silvio Santos em relação à tatuagens.

“O Fábio (marido de Patrícia Abravanel, irmã de Rebeca) me falou: ‘ei, Alê, o sogrão não gosta de tatuagem, não'”, relembrou o jogador, que disse ter escondido os desenhos por três meses para não desagradar o sogro.

Pato, Silvio Santos e futebol