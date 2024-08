Estevão e Luiz Henrique, de Palmeiras e Botafogo, aparecem na pré-lista de Dorival

Estevão e Luiz Henrique, de Palmeiras e Botafogo, respectivamente, podem viver grandes momentos nesta semana. Além da classificação para a vaga nas quartas de final da Libertadores – em que só um vai conseguir -, os jogadores também podem ter a convocação para representar a Seleção Brasileira pela primeira vez.

Os atacantes, destaques desta temporada no futebol brasileiro, aparecem na pré-lista de Dorival Júnior para as rodadas das eliminatórias de setembro. O duelo contra o Equador será no dia 6, em Curitiba, e diante do Paraguai será no dia 10, em Assunção.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou para os clubes no dia 16 um ofício informando quais atletas estavam pré-selecionados. Dessa forma, Botafogo e Palmeiras receberam o documento, que alertava para a necessidade de confirmação da convocação até a sexta-feira (23).

No ofício, a entidade informou ainda que, caso o nome do jogador não esteja na lista principal, ele deve ser considerado como um possível substituto. Assim, será chamado se necessário caso algum dos convocados não tenha condição de participar dos jogos.

Dos que atuam no Brasil, outros nomes estão na pré-lista. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro, do Flamengo, e André e Martinelli, do Fluminense. Dos times cariocas, apenas o Vasco não possui jogadores na lista.

No entanto, antes da convocação, Estevão e Luiz Henrique vão se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Assim, a partida é nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Botafogo venceu o jogo de ida por 2 a 1.

