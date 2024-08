São Paulo lucra quantia milionária com vendas de joias de Cotia

O São Paulo vai lucrar com as vendas de jogadores formados em Cotia. Isto por que Gabriel Sara foi para o Galatasaray, da Turquia, e David Neres chega para reforçar o Napoli, da Itália. Além deles, o atacante Juan foi para o Southampton, da Inglaterra. O Tricolor, aliás, vai embolsar cerca de R$ 22,7 milhões.

Por ser formador ou por gatilhos nos contratos de venda, o São Paulo vai garantir a quantidade com a dupla. A Fifa paga, a cada negociação, uma porcentagem para clubes formadores no chamado “mecanismo de solidariedade”. Na ida de David Neres para o Napoli, por exemplo, R$ 5,5 milhões serão do clube brasileiro.

Na transferências de Gabriel Sara, o São Paulo receberá R$ 12,2 milhões, mas o valor envolve também uma participação no lucro da primeira negociação com o Norwich, da Inglaterra. Serão R$ 7,5 milhões de parte do valor do Galatasaray, da Turquia, aos ingleses, e mais R$ 4,7 milhões no mecanismo de solidariedade.

Juan também saiu

Além deles, o atacante Juan trocou o São Paulo pelo Southampton, iria sair de graça no fim da temporada. Mas o Tricolor liberou o jovem atacante por cerca de R$ 5 milhões. Ou seja, a diretoria vai sair com mais de 20 milhões de reais na janela, o que ajuda nas finanças do clube.

Aos 22 anos, o atacante estava em sua quarta temporada com o time profissional do Tricolor Paulista. No total, ele marcou sete gols e distribuiu cinco assistências. Ele vinha recebendo elogios de Zubeldía, mesmo com as críticas vindas da torcida. Contudo, nunca conseguiu se firmar no elenco titular.

