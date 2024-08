Presidente do Atlético confirma jogo único no Mineirão e cita qualidade do gramado

O Atlético enfrentará o Fluminense no Mineirão, neste sábado (24), pelo Campeonato Brasileiro. Devido às condições do gramado da Arena MRV, a diretoria decidiu que a partida ocorrerá no Gigante da Pampulha. Esse ajuste atende aos pedidos dos jogadores alvinegros e, conforme garantido pela diretoria, será uma medida pontual.

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, no entanto, esclareceu que não há acordo para realizar mais jogos no Mineirão além do confronto deste sábado. Ele, afinal, explicou que a Arena MRV ficará sem jogos por um período que permitirá a melhoria do gramado.

“Posso garantir que não existe qualquer acordo para mais partidas no Mineirão. O jogo contra o Fluminense será a única exceção. Nosso próximo jogo em casa será apenas no dia 12 de setembro, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil”, afirmou em entrevista ao portal “ge”.

Os jogadores expressaram preocupações com as condições do gramado da Arena MRV, levando a diretoria a optar pelo Mineirão para a partida contra o Fluminense. Coelho assegura que o intervalo será suficiente para melhorar a qualidade do gramado.

“Temos 22 dias até o próximo jogo, o que é tempo adequado para deixar o gramado da Arena MRV em excelentes condições até o final do ano”, acrescentou.

A Arena MRV completará um ano de inauguração no próximo dia 27 de agosto. No entanto, o gramado tem sido um problema constante. A instalação de grama sintética é uma opção considerada para 2025.

