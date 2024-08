Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Após perder a partida de ida na La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors, às 21h30, desta quinta-feira (22), pela rodada de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, no Mineirão, em Belo Horizonte.

A Raposa precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto para as quartas de final, enquanto os Xeneizes passam com um simples empate. Uma vitória cruzeirense por um gol, leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa chega para o confronto precisando de uma vitória e terá desfalques. O técnico Fernando Seabra dificilmente poderá contar com o jovem meia-atacante Álvaro Barreal, substituído no último jogo contra o Vitória, pelo Brasileirão. Lautaro Díaz, com um incômodo muscular, tem status de dúvida. No mais, o comandante sinaliza enviar a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Boca Juniors

O técnico Diego Martínez, aliás, tem um desfalque de peso para o duelo. Afinal, Cavani sentiu um incômodo muscular na panturrilha durante o treino e não foi testado nos 11 iniciais do Boca. Ele, afinal, não vai atuar contra o Cruzeiro. Desta maneira, Milton Giménez, assim, deverá ser o substituto.

Além disso, há chance do treinador mexer no esquema e jogar com três zagueiros. A dúvida na escalação é se Medel será mantido no time ou Martegani ganhará uma chance como titular. Entretanto, Medel poderia formar uma linha de cinco com os dois zagueiros e os laterais, atuando como líbero.

CRUZEIRO x BOCA JUNIORS

Oitavas de final da Sul-Americana – Jogo de volta

Data-Hora: 22/8/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Paramount+

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Marlon); Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Juan Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.

BOCA JUNIORS: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Giménez. Técnico: Diego Martínez.

Árbitro: Wilmar Rondán (COL)

Assistentes: Jhon A. Leon e John Gallego (Ambos Colômbia)

VAR: Juan Lara (CHI)

